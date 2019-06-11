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علشان تتمتع بالرحلة البحرية. . 8 نصائح للتغلب على دوار البحر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:00 م
علشان تتمتع بالرحلة البحرية. . 8 نصائح للتغلب على دوار البحر دوار البحر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعانى الكثيرون من دوار البحر وهو عبارة عن الشعور بالدوخة والغثيان الشديد عقب ركوب السفن أو المراكب، وحسب ما ذكره موقع danboater فأن هناك بعض النصائح التى تساعدك في التغلب على دوار البحروهى:

الدوار
الدوار

1:قبل السفر يجب عليك تناول الطعام الصحى الخالى من الدهون والكحول، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه.

2: اختار المقعد المناسب فى الرحلة لتجنب الدوخة ودوار البحر وذلك بالجلوس على المقعد الامامى للسيارة .

3: ابتعد عن القراءة أثناء السفر فقد يزيد ذلك من دوار البحر والدوخة عندك      

4: للتغلب على دوار البحر يجب عليك فتح الشباك قليلا لاستنشاق الهواء.

5:اهتم بتمارين التنفس فهى تساعد في الحد من التوتر والدوار والدوخة.

الدوار البحر
الدوار البحر

 

6:من الممكن أن تساعدك مضغ العلكة على التخلص من الدوار والدوخة الشديدة التى تتعرض لها أثناء السفر.

7:شاى الزنجبيل يساعد في القضاء على الغثيان والقئ ، فيمكن تناوله قبل السفر .

8:شرب عصير الليمون، يحد من خطر الإصابة بالغثيان والقئ والتخلص من الدوخة لذلك ينصح بتناول عصير الليمون قبل السفر .

 


دوار البحر

البحر

الدوخة

الغثيان

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