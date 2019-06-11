عاطل يقتل شقيقه لرفضه منحه المال لشراء جرعة مخدرات.. والنيابة تحيله للجنايات

كتب سليم على

شهدت منطقة الدرب الأحمر، جريمة قتل بشعة، أقدم خلالها خراط معادن يتعاطى المواد المخدرة، على قتل شقيقه خلال تشاجرهم فى حارة " أسعد" أمام الجيران والمارة، بسبب عزوف المجنى عليه عن إقراض شقيقه مبلغ مالى.

"مش المرة الأولى اللى نتخانق فيها.. كل مرة كانت الجروح بسيطة ويروح المستشفى يتخيط ويرجع".. بهذه الكلمات بدء "م. ه" 34 سنة، خراط معادن، كلامه أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة، معترفا بأنه طعن شقيقه "ياسر. ه " 36 سنة، نجار، عدة طعنات فى الشارع خلال تشاجرهم، مؤكدا أنه لم يقصد قتله خاصة أن هذه ليست المرة التى يتشاجروا فيها ولم يتخيل أنه سيموت، مضيفًا أنه كان متعاطى للمواد المخدرة ولم يشعر بنفسه قائلًا: " محستشى بنفسى وأنا بضربه".

وأضاف جيران المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه والمجنى عليه مسجلين خطر، ودائمى التشاجر معًا فى المنطقة ومع شقيقاته البنات، وأن المتهم تشاجر مع شقيقه عقب تناوله المواد المخدرة فلم يسيطر على أفعاله، ولم يظهر أى علامات من الندم، ولم يقصد قتله، خاصة أن الاثنين تعدوا على بعض بالضرب أمام المارة فاستل المتهم سلاح أبيض "سكين" وطعن المجنى عليه.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد وقوع مشاجرة توفى على إثراها نجار بحارة أسعد دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث، وتبين وقوع المشاجرة بين كلًا من "ياسر. ه"، 36 سنة، نجار، مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه، و"م. ه " 34 سنة، خراط معادن، "شقيق الأول"، وتبين من خلال التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المجنى عليه الذى لقى مصرعه على يد شقيقه، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.

وجاء فى مناظرة النيابة أن المجنى عليه شاب فى العقد الرابع من العمر، مصاب بأربع طعنات فى الصدر والبطن، تسببت فى تهتك الرئتين مما أسفر عن نزيف دموى غزير تسبب فى الوفاة عقب نصف ساعة من طعنه.

وأمر المستشار مصطفى بركات، رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إحالة المتهم بقتل شقيقه، إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته.