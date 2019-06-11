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"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى 15 يونيو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:06 م
"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى 15 يونيو طيران الإمارات
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت "طيران الإمارات" إنها مددت تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى الـ15 من شهر يونيو الجارى، بسبب الاضطرابات السياسية فى السودان.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ذكرت الشركة على موقعها الإلكترونى، أنها تراقب الموقف عن كثب، وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، مشيرة إلى أنه على المسافرين المتضررين بالرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب "طيران الإمارات" للمساعدة.

وأضافت أنه بالنسبة لرحلات شريكتها فى الرمز "فلاى دبى"، فإنه سيتم استئناف الرحلة FZ635 إلى الخرطوم عبر بورتسودان بتاريخ 14 يونيو، لكن الرحلات الجوية FZ631/FZ632 إلى الخرطوم تظل معلقة حتى 20 يونيو الجاري.

 


طيران الإمارات

السودان

الخرطوم

الامارات

رحلات السودان

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