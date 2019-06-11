"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى 15 يونيو

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ذكرت الشركة على موقعها الإلكترونى، أنها تراقب الموقف عن كثب، وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، مشيرة إلى أنه على المسافرين المتضررين بالرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب "طيران الإمارات" للمساعدة.
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وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ذكرت الشركة على موقعها الإلكترونى، أنها تراقب الموقف عن كثب، وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، مشيرة إلى أنه على المسافرين المتضررين بالرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب "طيران الإمارات" للمساعدة.
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