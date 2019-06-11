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طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:46 م
طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى دون مشكلات امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 192 طالب وطالبة، فى 23 لجنة على مستوى الجمهورية.
 
وحرص خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلى وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات. 
 
وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
 
وقد قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
 
جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 12/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي إجمالى عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالب/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

الطلاب المكفوفين امتحان اللغة الانجليزية للطلاب المكفوفين

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