طالب يطعن صديقه بمطواة لعلاقته بعشيقته فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

طعن طالب صديقة بمطواه مما أصابة بجرح نافذ بالبطن بسب معرفتة علاقته بعشيقة الأول مما نتج عنه مشاجرة بينهما، وتم نقل المصاب لمستشفي المطرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بتلقية إشارة من مستشفى المطرية باستقبالها المدعو "س.ج"21 سنة، طالب بكلية الحقوق مصاب بجرح شبة نافذ بالبطن.

تم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين من تحريات الرائد محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المصاب ويدعي "علي.ا.ع"17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوى، بسب معرفتة علاقة المجنى عليه بفتاة بينه وبينها علاقة عاطفية، وانه يتردد علي دائرة القسم لمقابلتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على آثرها الثانى بطعنه بمطواه بالبطن، وجارى ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.