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"ضيع نفسه عشان 500 جنيه".. حبس سائق قتل سيدة لسرقتها بأسوان 15 يوما

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:39 م
"ضيع نفسه عشان 500 جنيه".. حبس سائق قتل سيدة لسرقتها بأسوان 15 يوما المتهم بعد القاء القبض عليه
أسوان - عبد الله صلاح

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قررت نيابة أسوان، خلال التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام رمح، وكيل النائب العام، تحت إشراف المستشار أحمد شمس، مدير النيابة، حبس المتهم المتورط بقتل سيدة بغرض سرقتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، شكلت فريق بحثى تحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ورئاسة المقدم محمود حامد، رئيس مباحث قسم أسوان أول، لكشف غموض اختفاء سيدة ثم العثور على جثتها ملقاة بمنطقة مهجورة شرق مدينة أسوان.

تفاصيل الواقعة بدأت بوصول بلاغ لقسم شرطة أول أسوان من أحد الأشخاص يفيد بتغيب خالته "مرزوقة.ا" ربة منزل تبلغ من العمر 57 سنة، ومقيمة مركز شرطة نصر النوبة، وذلك أثناء تواجدهما بمحطة قطار أسوان، استعدادا للسفر إلى محافظة الإسكندرية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسوان، وأسفرت جهوده عن العثور على جثة بقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبها جرح بالرأس، وبتكثيف الجهود ، وبفحص الكاميرات بمكان تغيب المجنى عليها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق تاكسى يدعى "سعيد.ف.ح" 59 سنة، مقيم قسم شرطة أول أسوان، وله معلومات جنائية سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا متنوعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حيث قام باصطحاب المجنى عليها من أمام محطة سكك حديد أسوان بسيارة قيادته بغرض توصيلها إلى موقف الأقاليم، وأثناء السير أغُشى عليها داخل السيارة فقرر سرقتها ، فتوجه بها إلى أرض فضاء (محل العثور على الجثة) ، ودفعها خارج السيارة وتعدى عليها بالضرب بحجر على رأسها محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها ، وعقب ذلك إستولى على مبلغ مالى قدره (500 جنيه) كان بحوزتها، وتخلص من متعلقاتها الشخصية بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، حيث أرشد عن مكان التخلص من المجنى عليها ، وكذا محل إلقاء المتعلقات الشخصية الخاصة بها، وضبط بحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


جرائم قتل

قتل من اجل السرقة

قاتل سيدة

حوادث اسوان

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