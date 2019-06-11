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ضبط 99 قضية تهرب ضريبى فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:54 ص
ضبط 99 قضية تهرب ضريبى فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (99) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

 

وعلى جانب آخر، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضية أموال عامة.

 


تهرب ضريبي

سيارات مهربة جمركيا

الاموال العامة

قضايا الاموال العامة

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