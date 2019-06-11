ضبط 99 قضية تهرب ضريبى فى حملات مكبرة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (99) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".

وعلى جانب آخر، أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط قضية أموال عامة.