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ضبط 2 طن حشيش و5. 5 مليون قرص كبتاجون داخل شحنة تفاح بميناء دمياط

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:37 م
ضبط 2 طن حشيش و5. 5 مليون قرص كبتاجون داخل شحنة تفاح بميناء دمياط ميناء دمياط - ارشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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أسفرت عملية فحص شحنة التفاح التى تم ضبطها بميناء دمياط عن ضبط 5.5 مليون قرص كبتاجون و 9330 طربة حشيش باجمالى وزن 2 طن. 
 

وكانت الإدارة العامة لأمن الموانئ قد تمكنت بالإشتراك مع مباحث ميناء دمياط وجمارك الوارد بميناء دمياط من ضبط شحنة حشيش وكبتاجون مهربة داخل شحنة تفاح قادمة من سوريا على الخط الملاحى "هابى جلوود "،حيث تم ضبط حاويتن 40 قدم بداخلهم 49 طن تفاح مستورد مهرب بداخله كمية كبيرة جارى حصرها من الحشيش والكبتاجون ” مملوكة لشركة “فوج إيجيبت فرودس ” للاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية، وذلك داخل حاويتن مسجلة ببيان جمركي رقم hlbu 90930200 و رقمhlxu 8706870 وتم وضع حراسة أمنية لحين العرض على النيابة المختصة،كما تم ضبط مندوب الشركة والمستخلص الجمركى. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد العزيز مدير مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ واللواء صالح عبد النعيم رئيس مباحث الإدارة العامة لأمن الموانئ والعقيد اشرف لاشين رئيس مباحث ميناء دمياط، بقيام فوج إيجيبت فرودس للاستيراد والتصدير ومقرها مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بتهريب مواد مخدرة داخل رسالة تفاح قادمة من سوريا وتابعة لشركة مؤسسة محمد ياسين الملا التجارية ومقرها دمشق بسوريا.

 

 

 

 

 


محافظه دمياط

أخبار المحافظات

تهريب مخدرات

ميناء دمياط

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