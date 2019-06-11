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ضبط 155 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد فى قنا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:43 م
ضبط 155 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد فى قنا سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات، خلال حملات على المحلات التجارية وبعض المنازل، وذلك فى أطار المحافظة على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة.

أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 155 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


سرقة التيار الكهربائي

قنا

شركة الكهرباء بقنا

شرطة الكهرباء

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