ضبط 1075 مخالفة مرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية،اليوم الثلاثاء،حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة أسفرت عن تحرير 1075مخالفة مرورية.

ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بشن حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائرى.

أسفرت عن تحرير 1075 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، فضلا عن تحرير 143 مخالفة انتظار خاطئ، و94 تصالح فورى، وسحب وحجز 30 دراجة نارية، وتحصيل مبلغ 9400 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت عن سحب 25 رخصة، و8 تصالح وتحصيل 2700 جنية غرامة.