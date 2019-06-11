سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط مستريحة ونجلتها لاستيلائهن على 750 ألف جنيه من 30 سيدة بالغربية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:30 ص
ضبط مستريحة ونجلتها لاستيلائهن على 750 ألف جنيه من 30 سيدة بالغربية المتهمتان
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط ربة منزل ونجلتها، مقيمين بقرية شبرابلولة،  لقيامهن بالنصب والاحتيال على 30 سيدة وجمع 750 ألف جنيه منهن بحجة توظيفهن فى محل كوافير نظير ربح شهري، إلا أن المتهمتين تهربن من دفع الأرباح ورفضن رد الأموال لأصحابهن، وهربوا إلى قرية ابو الجهور التابعة لمركز السنطة.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام "عفاف.ع.ا" 46سنة ونجلتها "اميرة .ا.ا" 24سنة ربة منزل بتجميع 750 ألف جنيه من 30 سيدة من قرية شبرابلولة، مقابل توظيف المبلغى فى كوافير ملك المتهمة ونجلتها، وقيام المتهمتين بسداد أرباح شهرية للضحايا لفترة من الوقت، وبعد ذلك رفضن الدفع ورد الأموال لأصحابها، وفروا هاربين من القرية.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمتين، وتوصلت تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بهروب المتهمتين من القرية، وتنقلهن بين منازل شقيقة المتهمة الأولى، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطهن بقرية أبو الجهور، واعترفن بارتكاب الواقعة، ولاقى ضبطهن ارتياح لدى المجنى عليهن وأهالى القرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مدير امن الغربية

مباحث الاموال العامه

نصب

السنطه

اخبار الجريمة

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

اليوم السابع: نجوم أفريقيا على أرض مصر

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان"

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

كل ما تريد معرفته عن كوكب المشترى أضخم كواكب المجموعة الشمسية × 10 معلومات

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

الأهلى يواصل التصعيد ضد اتحاد الكرة ويقدم شكوى رسمية بمركز التسوية والتحكيم.. الأربعاء موعداً للنظر فى الشق العاجل.. الأحمر مهدد بفقدان مقعده بدورى أبطال أفريقيا.. وخبير لوائح يوضح النتائج المتوقعة

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. تونس فى مهمة البحث عن اللقب الثانى.. جيريس "الديك الفرنسى" أمل التوانسة لاعتلاء منصة التتويج.. معلول وساسى أسلحة ممثل العرب لفك عقدة ربع النهائى.. ولماذا سمى المنتخب بـ"نسور قرطاج"؟

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

حتى لا يعذب القارئ.. اعرف رأى الراحل أحمد خالد توفيق فى الكتابة

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

شواطئ الغردقة تجذب المشاهير ونجوم الساحرة المستديرة.. محمد صلاح والننى ونافاس وبنزيما ينبهرون بجمال الطبيعة وجوها.. يروجون للسياحة بمصر على "السوشيال ميديا".. ووزير خارجية إسبانيا يصل للاستجمام.. صور

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

رسمياً.. الأهلى يتقدم بشكوى عاجلة لمركز التسوية والتحكيم فى أزمة الدورى

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

النقض تؤيد أحكام المؤبد والمشدد لمتهمى اقتحام قسم كرداسة

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

أحمد خالد توفيق يبدع.. تعرف على سلسلة "سافارى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة