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ضبط أدمن صفحة تنشر امتحانات الثانوية وأشخاص يبيعون سماعات للغش

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:03 ص
ضبط أدمن صفحة تنشر امتحانات الثانوية وأشخاص يبيعون سماعات للغش احد المتهمين عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاث قضايا ترويج لبيع سماعات تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، واستخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى لنشر أجوبة وأسئلة الامتحانات.
 
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، نشر بعض الأشخاص مشاركات تتضمن الترويج لبيع وعرض سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على مواقع الإنترنت، واستخدام بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى لنشر أجوبة وأسئلة الامتحانات، حيث توصلت التحريات إلى القائمين على هذه المشاركات والحسابات وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبطهم.
 
تبين أن المتهمين طالب يبلغ من العمر 21 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة لعرضه سماعات صغير الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت، وعثر بحوزته على (هاتف محمول)، تبين بعد فحصه وجود دلائل تشير إلى ارتكابه الواقعة.
 
كما تم ضبط طالب 24 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية لعرضه سماعات صغيرة الحجم تستخدم فى الغش بامتحانات الثانوية العامة على أحد مواقع الإنترنت ، وعثر بحوزته على ( هاتف محمول وعلبتين فارغتين للسماعات المشار إليه) ، وبمواجهته اعترف ببيعه عددا كبيرا من تلك السماعات خلال الأسبوعين الماضيين ، وأضاف بتحصله على تلك المضبوطات من محل بمنطقة سكنه "جارى ضبط مالك المحل".
 
وضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية لإدارته المجموعة المسماة "ممكن الامتحانات تنزل من هنا" على تطبيق "الواتس أب" ، والذى يقوم من خلاله نشر أجوبة أسئلة امتحانات الثانوية العامة (مادة اللغة العربية) ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين إدارته لثلاث مجموعات أخرى تستخدم لذات الغرض، وبفحص منشورات تلك المجموعات تبين أنها تحتوى على صور أسئلة وأجوبة إمتحانات اللغة العربية للثانوية العامة، وبمواجهته إعترف بإدارته لتلك المجموعات حيث أن شقيقه (طالب بالصف الثالث الثانوى الأزهرى ورسب فى العام الماضى) وقام بذلك لمساعدته هذا العام.
 
أحد المضبوطين
أحد المضبوطين

أحد المقبوض عليهم
أحد المقبوض عليهم

متهم
متهم

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امتحانات الثانوية العامة

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