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صور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويرصد مخالفات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:19 م
صور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويرصد مخالفات وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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زار الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة 6 أكتوبر اليوم الثلاثاء، حيث أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة التوحيد، واللغة الأجنبية الثانية.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام بكل التعليمات التى تضمن توفير مناخ هادئ للطلاب، لتمكينهم من أداء امتحاناتهم على الوجه الأكمل، ومنع جميع وسائل الغش، متفقدًا الحجرة المعدة للامتحانات الشفوية، مؤكدًا ضرورة مراعاة أحوال الطلاب أثناء الامتحانات الشفوية وإعطائهم الوقت الكافى.

وحرص وكيل الأزهر على الاستماع إلى الطلاب ومعرفة آرائهم فى الامتحانات، الذين بدورهم أبدوا سعادتهم بسهولة الامتحانات وأنها فى متناول الطالب المتوسط.

وقد سادت حالة من الهدوء فى الامتحانات اليوم، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وقد رُصدت بعض  المخالفات البسيطة والتى لم تؤثر على سير الامتحانات.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (1)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (2)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (3)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (4)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (5)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (6)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (7)
 

 

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية (8)
 

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

مادة التوحيد

فرنساوى الازهر

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