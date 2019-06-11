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صور .. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بشمال سيناء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:14 م
صور .. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بشمال سيناء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية.

وقال ابراهيم الفحام مدير العلاقات العامة بمنطقة شمال سيناء الأزهرية إن أوائل الإعدادية هم: علا احمد منير بمجموع 500 درجة من معهد فتيات الشيخ زويد، وسلمى رضا الطبلاوى بمجموع 496 من معهد فتيات الصفا بالعريش، ومنة الله عادل محمد بمجموع 495 من معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة، وإيمان منصور أبوهاشم بمجموع 494 من معهد فتيات الشيخ زويد، وحسناء فوزى محمود بمجموع 494 معهد فتيات بئر العبد، وإيمان فرج محمود بمجموع 493 معهد فتيات بئر العبد، وإبراهيم احمد ابراهيم مجموع 491 معهد بنين بئر العبد، وعائشة محمد عبد الستار بمجموع 491 معهد فتيات ضاحية السلام بالريسة، ونورهان هانى سعيد مجموع 491 معهد فتيات ابوبكر الصديق بالمساعيد، وسما حامد حسن  بمجموع 490 معهد فتيات العبور بالعريش.

 

وأوئل الشهادة الابتدائية هم: أحمد محمد الهادى مجموع 642 معهد الجولف بالمساعيد، ومحمد عبده منصور مجموع 636 معهد ال بدوى، وجهاد سعد محمد مجموع 636 معهد بئر العبد، وفاطمة جمال عبد الحميد، مجموع 633 معهد بئر العبد، وعبدالله اسامة عبدالله مجموع 632 معهد ضاحية السلام ، وعبد العظيم محمد عبد العظيم مجموع 627 معهد الشيخ زويد، وساره صلاح السيد مجموع 626 معهد عمرو بن العاص، احمد ضياء ابراهيم مجموع 624 معهد عمرو بن العاص ، زياد جمعة عبدالنظير مجموع 624 معهد عمرو بن العاص، منة حسام الدين محمد مجموع 624 معهد عمرو بن العاص.

 

 

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شمال سيناء

نتيجة الشهادة الازهريه

الازهر الشريف

اوائل الاعدادية الازهرية

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