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صور.. مرور الغربية يشن حملات ليلية لضبط المخالفين بالمحلة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:53 م
صور.. مرور الغربية يشن حملات ليلية لضبط المخالفين بالمحلة حملات ليلية لمرور الغربية
الغربية محمد طارق

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شنت إدارة المرور بالغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، حملات ليلية مرورية موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم بناء على توجيهات اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية.
 
وتمكنت حملة مرورية، مكونة من المقدم فادى ملاك رئيس قسم مرور المحلة الكبرى، من رصد مخالفات مرورية تنوعت لسيارات تسير بدون لوحات وانتظار خاطئ ومركبات توك توك مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما تستكمل الحملات رصد المخالفات بشكل يومى.
 
 
 
حملات ليلية لمرور الغربية_1
حملات ليلية لمرور المحلة.
 
حملات ليلية لمرور المحلة
 
حملات ليليه لمرور الغربيه
 

 


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