صور.. محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك باحتفالية "يوم البيئة العالمى"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد محمد الدسوقى مدير محمية الدبابية الطبيعية، أنه تم الاحتفال بفعاليات "يوم البيئة العالمى" 2019، وذلك تحت رعاية وزيرة البيئة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

شارك فى الاحتفالية مجموعة من الطلائع بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة وبعض جمعيات المجتمع المدنى، حيث تم عمل حملة لنظافة المحمية من المخلفات تم خلالها غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى النشئ، وإعداد مجموعة من الكوارد محبة للبيئة ولديها وعى بضرورة الحفاظ عليها.

كما شارك من مجلس مدينة إسنا برئاسة المهندس محمد سيد سليمان، عزيزة آدم رئيس الوحدة المحلية بالشغب، حيث قامت الإدارة المحلية بمشاركة محمية الدبابية الطبيعية الاحتفال بيوم البيئة العالمى عبر حملة نظافة مكبرة فى قريتى الدبابية والشغب والطرق المؤدية إلى المحمية، وشارك أيضا العديد من المتطوعين فى الاحتفالية من مختلف الفئات العمرية.



إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة

إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة

إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة

إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة

إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة

إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة