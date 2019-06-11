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صور.. محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك باحتفالية "يوم البيئة العالمى"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:38 ص
صور.. محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك باحتفالية "يوم البيئة العالمى" اليوم العالمى للبيئة بمحمية الدبابية بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور أحمد محمد الدسوقى مدير محمية الدبابية الطبيعية، أنه تم الاحتفال بفعاليات "يوم البيئة العالمى" 2019، وذلك تحت رعاية وزيرة البيئة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

شارك فى الاحتفالية مجموعة من الطلائع بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة وبعض جمعيات المجتمع المدنى، حيث تم عمل حملة لنظافة المحمية من المخلفات تم خلالها غرس قيم الحفاظ على البيئة لدى النشئ، وإعداد مجموعة من الكوارد محبة للبيئة ولديها وعى بضرورة الحفاظ عليها.

كما شارك من مجلس مدينة إسنا برئاسة المهندس محمد سيد سليمان، عزيزة آدم رئيس الوحدة المحلية بالشغب، حيث قامت الإدارة المحلية بمشاركة محمية الدبابية الطبيعية الاحتفال بيوم البيئة العالمى عبر حملة نظافة مكبرة فى قريتى الدبابية والشغب والطرق المؤدية إلى المحمية، وشارك أيضا العديد من المتطوعين فى الاحتفالية من مختلف الفئات العمرية.

محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (1)
إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 

 

محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (2)
إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 
 

 

محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (3)
إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 
 

 

محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (4)
إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 
 

 

محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (5)
إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 
 

محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (6)

إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 
 
محمية الدبابية الطبيعية بإسنا تشارك في إحتفالية يوم البيئة العالمي برفقة أطفال المدينة (7)
إحتفالية يوم البيئة العالمي بمحيمة الدبابية الطبيعية برفقة أطفال المدينة 
 

 

 


الاقصر

محمية الدبابية الطبيعية بالاقصر

يوم البيئة العالمى

مدينة اسنا

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