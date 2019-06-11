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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ54 مصنعا للشباب بالمنطقة الصناعية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:17 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ54 مصنعا للشباب بالمنطقة الصناعية محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مشروعات لـ54 للشباب الكائنة بالمنطقة الصناعية بالرسوة، والتى جرى تسليمها لعدد 54 شابًا من أبناء بورسعيد مؤخرًا، تحت إشراف المحافظة وهيئة التنمية الصناعية.
 
وتابع محافظ بورسعيد، الخطوات الأولى لبدء التشغيل بتلك المشروعات الصناعية، والتقى المستفيدين من الشباب وصغار المستثمرين الذين أكدوا التزامهم ببدء الإنتاج قريبًا مشيرين إلى الانتهاء من التشغيل التجريبى لخطوط الإنتاج بالأنشطة الصناعية المقررة، ومن بينها البلاستيك والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات القائمة على مادة البروبلين، المنتجة بمشروعات بورسعيد الكيماوية بالجنوب، ومنطقة المشروعات البترولية، والكيماوية غرب المحافظة. 
 
وفى نهاية الجولة، التى رافقه فيها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية، وأحمد موسى المدير التنفيذى للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ومحارب هيلع رئيس حي الجنوب، أكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة بصدد الاستعداد لطرح بقية مشروعات 118 مصنعًا بالجنوب أمام الراغبيين من الشباب بنفس شروط المرحلة الأولى، مشيرًا لإدراج المشروع بالكامل فى إطار برنامج زيارة الرئيس السيسى المرتقبة للمحافظة، والذى سيتضمن افتتاح نفق بورسعيد الجنوبى ومحور 30 يونيو.
 
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (1)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (2)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية 

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (3)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية 

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (4)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية 

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (5)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (6)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية 

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (7)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية 

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (8)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية 

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (9)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (10)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية (11)
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية

 


محافظ بورسعيد

مشروع 54 مصنع ببورسعيد

المنطقه الصناعيه

محافظه بورسعيد

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