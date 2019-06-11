صور.. محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ54 مصنعا للشباب بالمنطقة الصناعية

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يتفقد مشروع الـ 54 مصنع للشباب بالمنطقة الصناعية
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