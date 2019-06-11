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صور.. محافظ بورسعيد يتفقد تطوير محيط كوبرى الرسوة ومصنعى الإطارات والزيوت

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:03 م
صور.. محافظ بورسعيد يتفقد تطوير محيط كوبرى الرسوة ومصنعى الإطارات والزيوت جولة محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال تطوير مدخل النطاق السكنى للمحافظة من الناحية الجنوبيه بدءا من كوبرى الرسوة الجديد وحتى القطاع الجنوبى لمحور محمد على.

وتابع محافظ بورسعيد، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، أعمال رفع الكفاءة بمحيط الكوبرى من ناحية محمد على، كما اطلع على برنامج الرصف والتجميل الجارى بالمنطقة والذى يستهدف إبراز الوجه لجمالى والحضارى لبورسعيد أمام الآلاف من زائريها.

ووجه "الغضبان"، بالانتهاء من المراحل الأخيرة للتطوير لتتكامل مع المراحل السابقة لمشروع تطوير محور محمد على والذى انطلق بقطاعاته الشمالية أمام المحكمة وميدان جمال عبد الناصر والمسجد العباسى ووصل خلال فترة زمنية قياسية لقطاعه الجنوبى بمحيط كوبرى الرسوة.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، عددًا من المشروعات الكبرى القائمة بالمنطقة ومن بينها مشروعى إطارات السيارات والزيوت الطبيعية، واطلع المحافظ على برنامج المراحل الأخيرة لإنشاء المصنعين استعدادًا لبدء التشغيل التجريبى قريبًا.

وأشاد "الغضبان"، بمجهودات القائمين على المشروعين لإطلاق الإنتاج والذى سيغطى الأسواق المحلية بمنتج وطنى عالى الجودة ويصدر جزءا من إنتاجه للأسواق العربية والأفريقية والأوربية.

وقال "الغضبان"، إن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد أصبحت نموذجًا للمناطق الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية والمنطقة العربية بما تضمه من استثمارات عربية وأجنبية ووطنية كبرى وما تنتجه من مواد وسلع للاستهلاك المحلى والتصدير وما تتيحه من فرص عمل للآلاف من شباب وخريجى بورسعيد.

 

جولة محافظ بورسعيد (3)
جولة محافظ بورسعيد 

 

جولة محافظ بورسعيد (4)
جولة محافظ بورسعيد 

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