صور ..محافظ البحيرة يوجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث التصادم بحوش عيسى

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى داخل مستشفى حوش عيسى المركزى، والتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج مصابى الحادث المروع، الذى وقع صباح اليوم على طريق الحاجر بحوش عيسى، بسبب إصطدام سيارة نصف نقل مع سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إنقلاب السيارة الميكروباص بإحدى الترع، ومصرع 8 فتيات من العمالة الزراعية، وإصابة 16 آخرين .

كما وجه محافظ البحيرة، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام المساعد للمحافظة، و الدكتور محمد يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة، والعميد محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ومدير مديرية الأوقاف، بالتوجه فوراً لمستشفى حوش عيسى المركزى، لتفقد مصابى الحادث، والإطمئنان على إستقرار حالة المصابين، وكذلك بسرعة صرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.