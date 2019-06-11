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صور.. لحل مشاكل المواطنين .. لجان تموين الإسكندرية تفاجئ موظفى مكاتب التموين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:57 م
صور.. لحل مشاكل المواطنين .. لجان تموين الإسكندرية تفاجئ موظفى مكاتب التموين موظفى التموين يتفقدون المكاتب فى الاحياء
الاسكندرية جاكلين منير

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تفقد محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية،برفقة اللجنة الفنية المكلفة من الوزارة برئاسة طلعت حسن مدير عام شئون المديريات والمجتمعات العمرانية، عدد من مكاتب التموين بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح مراكز خدمة المواطنين التموينية المطورة تمهيدا لافتتاحهما خلال الفترة القليلة القادمة، و تضم اللجنة أعضاء ممثلين لقطاعات متخصصة بالوزارة وهم أمل جاد الرب رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الاحتياجات بالوزارة، وممثلين  لمركز معلومات الوزارة و شئون الأفراد و التدريب بالوزارة.

واستهلت اللجنة أولى زيارتها  بتفقد مكتب تموين الدخيلة الحالى، الذى يعانى من تدهور مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أوضح وكيل وزارة التموين أنه سيتم إحلال مكان جديد بديل للمكتب تحت مسمى مركز خدمة المواطنين التموينى لحى العجمى بمكان أخر يسمح بأداء الخدمة بصورة لائقة و مناسبة و فى أقل مدة، كما قام  بالرد وحل بعض مشاكل المواطنين المترددين على المكتب.

وتوجهت اللجنة الى تفقد الموقع الجديد الذى يتم تطويره حاليا تحت مسمى مركز خدمة المواطنين لحى العجمى، و قد تم معاينة المكان من قبل اللجنة المكلفة و أعربت اللجنة عن رضائها بحسن اختيار المكان من حيث موقعه و مساحته و تخطيطه.

وتوجهت الزيارة إلى مركز خدمة المواطنين لحى غرب والذى تم تطويره و فى انتظار افتتاحه و تم معاينه من قبل اللجنة و التى أبدت رضاها بتزويد مراكز الخدمات بكاميرات مراقبة و أماكن خاصة لخدمة كبار السن و ذو ى الاحتياجات الخاصة 

وانطلقت الزيارة إلى مركز خدمات المواطنين بالسيوف، لتفقد الموقع و الذى يمتاز بوجود لوحات استرشادية للمواطنين كما تواجد بالمركز السادة الموظفين ألذين تم ترشيحهم لللعمل بالمركز و الذى تم تدريبهم على فنون و مهارات معاملات الجماهير و تدريبهم فنيا على الحواسب الآلية و تشغيل السيستم و عمل اختبار حقيقى للعمل عليه، استعدادا لافتتاحه خلال أيام قليلة.

وتوجهت الزيارة بعد ذلك إلى مكتب تموين رمل ثان، و الذى سيتم استبداله بمركز خدمة المواطنين بالسيوف بعد التطوير.

واختتمت جولات اليوم بزيارة إلى مركز خدمة المواطنين شرق، و الذى يضم مكاتب سيدى جابر و رمل أول و تفقدت اللجنة أعمال التطوير التى تمت به أستعدادا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

IMG-20190611-WA0007موظفى التموين يتفقدون المكاتب فى الاحياء 
IMG-20190611-WA0008موظفى التموين يتفقدون المكاتب فى الاحياء 
IMG-20190611-WA0009موظفى التموين يتفقدون المكاتب فى الاحياء 


 


اخبار الاسكندرية

مكاتب التموين بالاسكندرية

تموين الاسكندرية

تطوير مكاتب التموين بالاسكندرية

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