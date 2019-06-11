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صور.. ضبط وتحرير 10 مخالفات لمخابز ومحلات جزارة بمدينة إسنا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:53 م
صور.. ضبط وتحرير 10 مخالفات لمخابز ومحلات جزارة بمدينة إسنا جانب من حملة الوحدة المحلية لمدينة اسنا بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية  لمدينة إسنا، اليوم الثلاثاء،حملة لضبط الأسواق بقيادة المهندسة صباح منصور نائبة رئيس المركز، وعدد من قيادات مسئولي إدارة تموين إسنا، ومسئول رخص المحلات التجارية،ومسئول البيئة بالمركز.

جاء ذلك بناءاً على الخطة التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا للمرور على الأسواق وضبط الأسعار وتنظيم حركة البيع ومراقبة جودة السلع الغذائية والمرور على المخابز ومتابعة جودة الخبز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات لمخابز أفرنجى وطباقي تدار بدون ترخيص، و5 مخالفات منها محلات بيع مأكولات ومحلات بيع مشروبات ساخنة ومحل جزارة تدار بدون ترخيص، كما تم التنبيه عليهم بالاهتمام بمستوى النظافة.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا،على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المحلات داخل المدينة والقرى لتحقيق الانضباط اللازم فى الأسواق لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

ضبط وتحرير 10 مخالفات لمخابز ومحلات وجزارة بمدينة إسنا (1)
ضبط وتحرير 10 مخالفات لمخابز ومحلات وجزارة بمدينة إسنا 

 

ضبط وتحرير 10 مخالفات لمخابز ومحلات وجزارة بمدينة إسنا (3)
ضبط وتحرير 10 مخالفات لمخابز ومحلات وجزارة بمدينة إسنا 

الاقصر

اخبار الاقصر

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وزارة التموين

مدينة اسنا

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