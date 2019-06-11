صور .. ضبط لحوم مجهولة المصدر ومصنع آيس كريم مخالف للاشتراطات الصحية بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تكثيف الحملات التموينية بقرى ومراكز المحافظة لضبط الأسواق ومنع الاتجار فى المواد المدعمة فى السوق السوداء، فضلا عن ضبط اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ومنع الغش التجارى بكافة صوره .



ضبطيات مركز ديروط

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط إلى أنه تم تنظيم عدة حملات تموينية على قرى المركز بالتنسيق مع مسئولى الصحة والتموين ومباحث التموين بالمركز، وأسفرت عن تحرير محضر رقم 698 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2019 ضد "شريف ف" صاحب محل لحوم وفراخ مجمدة مجهولة المصدر وبدون اية بيانات بقرية صنبو وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة وتحرير محضر رقم 699 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2019 ضد "مصطفى ك" صاحب مصنع آيس كريم بمدينة ديروط لاستخدامه مكونات مجهولة المصدر وبدون آية بيانات ومخالفة للاشتراطات الصحية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة .



ضبطيات مركز ديروط

وعلى جانب آخر، أكد محافظ أسيوط أن الشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة مستمرة في استقبال الأقماح من المزارعين، لافتا إلى أن المحافظة تخطت الكمية المستهدفة من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم توريد 145 ألف و853 طن حتى الآن وكان المستهدف الوصول إلى 133 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة التي تبلغ 229 ألف و84 فدان بزيادة قدها 30 طن عن الكمية الموردة العام الماضي في نفس اليوم.

وشدد المحافظ على مسئولي مديريتي الزراعة والتموين بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.

من جانبه أوضح إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أنه تم توريد 60368 طن و575 كيلو قمح للبنك الزراعي المصرى بالإضافة إلى توريد 30203 طن و600 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية و53783 طن و152 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و1498 طن و116 كيلو إنتاج التقاوى/إرشاد (إكثار) لافتا إلى تواجد مسئولي الزراعة بالشون والصوامع للاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لاستكمال استلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات.

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى المتابعة المستمرة لأعمال توريد الأقماح بمختلف صوامع وشون المحافظة وأنه يتم إعداد تقارير يومية بالكميات التي يتم توريدها فضلا عن استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة سير عملية التوريد علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

وفى سياق منفصل، قال محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 8 حالات تعدى على الإراضي الزراعية وحالتين على أملاك الدولة بمركز ومدينة منفلوط، مشيرا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشددا على جميع رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بكافة أنحاء المحافظة وشن حملات رقابية يومية لرصد هذه الحالات وإزالتها في المهد التصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء والتعدي على الأراضي للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على حق الشعب دون تهاون أو تقصير.

وأوضح عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم شن حملة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أسفرت عنها إزالة حالة تعدى على أرض أملاك دوله بقرية أم القصور بحوض السيالة على مساحة 260 متر وأخرى تابعة لري القوصية بالطريق الزراعي أسيوط /القاهرة على مساحة 75 متر وعدد 8 حالات تعدى على الاراضي الزراعية شملت حالة بقرية أم القصور بحوض ويصا على مساحة 175 متر وحالتين بقرية العتامنه و3 حالات بقرية بني شقير وحالة بحوض العمدة زمام كوم الشهيد بمساحة قيراط وأخرى بحوض زمام دمنهور شرق الصهريج فضلا عن حالة بحوض المقدس جرجس زمام دمنهور بمساحة قيراط وحالة بناحية قرية نزلة قرار مشيرا إلى استمرار الحملات بناء على توجيهات محافظ أسيوط لإزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الدورية على كافة القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المقصرين والمخالفين لافتا إلى ضرورة رفع مستوى النظافة بكافة قرى ومدن المحافظة ورفع تجمعات القمامة والشوارع والميادين ومخلفات الترع خلال حملات مستمرة ودورية بصفة يومية بالإستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالقرى.

وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه بناءاً على تكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط يتم شن حملات دورية بالتنسيق مع الوحدات القروية لإزالة الاشغالات ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة لافتا إلى تنفيذ حملة لرفع وإزالة الاشغالات من حرم الطريق بشارع 23 يوليو بالمدينه أسفرت عن تحرير 16 محضر إشغال و4 محاضر نظافة فضلا عن رفع أكوام القمامة والمخلفات بقريتي اللوقا والعونة حيث تم رفع 30 طن قمامة ومخلفات كما تم صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالطريق السريع امتداد قرى المركز.



إزالات بمنفلوط



إزالات بمنفلوط



حملات نظافة وانارة بمركز ساحل سليم



حملات نظافة وانارة بمركز ساحل سليم



حملات نظافة وانارة بمركز ساحل سليم