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صور.. شباب وفتيات الأقصر يزرعون أشجارًا مثمرة على الطرق ضمن مبادرة الرئيس

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:08 ص
صور.. شباب وفتيات الأقصر يزرعون أشجارًا مثمرة على الطرق ضمن مبادرة الرئيس حملة زراعة مليون شجرة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، استكمال فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعنوان "شباب فى حب مصر" لزراعة مليون شجرة مثمرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

وشارك فى الحملة وفد من الشباب والفتيات بالمحافظة ورجال الشرطة، والتى تتم بقيادة الدكتور مدحت سابق، وبحضور منسق الحملة بالأقصر أحمد عبده عبد الباسط، حيث تمت زراعة الأشجار المثمرة خلال الحملة فى جانبى الطريق لتجميل شوارع وميادين المحافظة ضمن مبادرة الرئيس.

 

وكان قد صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بأن المبادرة بدأت بقيام العمل بمعاونة الشباب فى زراعة الأشجار المثمرة بمنطقة حى المطار، حيث إن الحملة لها بعد جمالى وبعد اقتصادى، حيث تهدف لزراعة الأشجار الخاصة بالمحاصيل البستانية التى يراعى فيها المشهد الجمالى والإنتاج الاقتصادى لأشجار مثمرة بدلاً من أشجار الزينة القديمة، كما تستهدف ترشيد استهلاك المياه بزراعة الأشجار المثمرة ذات القيمة الاقتصادية بهدف إعلاء قيم الجمال والحد من التلوث وترشيد استهلاك المياه، حيث إن تلك الأشجار تم اعتمادها كنماذج لتغيير ثقافة الحفاظ على الشجرة المثمرة بدلاً من أشجار الزينة الأكثر استهلاكا للمياه.

 

الأقصر تواصل مشاركتها في مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة (2)
مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة بالأقصر

 

الأقصر تواصل مشاركتها في مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة (3)
مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة بالأقصر

 

الأقصر تواصل مشاركتها في مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة (4)
مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة بالأقصر

 

الأقصر تواصل مشاركتها في مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة (5)
مبادرة الرئيس لزراعة مليون شجرة مثمرة بالأقصر

الاقصر

مبادرة مليون شجرة مثمرة

زراعة اشجار بالاقصر

تجميل شوارع الاقصر

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