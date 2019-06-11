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صور.. سيدة إثيوبية تؤدى امتحان الثانوية العامة بعد نصف ساعة من ولادة طفلها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:25 م
صور.. سيدة إثيوبية تؤدى امتحان الثانوية العامة بعد نصف ساعة من ولادة طفلها السيدة الإثيوبية
كتب محمد جمال

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أدت امرأة إثيوبية وتدعى ألماز ديريسى امتحان الثانوية العامة بعد نصف ساعة من ولادتها طفلها، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سى" البريطانية.

 

وكانت المرأة، تأمل أن تؤدى امتحانها قبل الولادة، لكن الامتحانات أجلت بسبب رمضان ،وجاءها المخاض أمس الإثنين قبل فترة قصيرة من بدء الامتحانات، وقالت لمراسلة بي بي سي أفان أورومو : "لأنني كنت أتأهب لتأدية الامتحان مؤكدة أنه لم يكن مخاضها صعبا بالمرة".

 

الأم الشابة تؤدي الامتحانات
الأم الشابة تؤدي الامتحانات

 

وأدت ألماز امتحانات اللغة الإنجليزية والرياضيات في مستشفى كارل ميتو، وتأمل أن تؤدى بقية الامتحانات فى لقاعة المخصصة لذلك في اليومين القادمين.

 

وقالت الأم الشابة إن الدراسة أثناء الحمل لم تكن شاقة ولم ترد الانتظار سنة أخرى للتخرج ،وأضافت أن الامتحانات التي أدتها الإثنين سارت على ما يرام.

تستعد الأم لمواصلة تعليمها
تستعد الأم لمواصلة تعليمها

 

وقال زوجها لبي بي سي إنه كان عليهم إقناع المدرسة بالسماح لزوجته بتأدية الامتحانات فى المستشفى ،وتريد الأم الشابة الآن أن تأخذ دورة دراسية مدتها سنتان لتعدها للجامعة.


السيدة الإثيوبية

إثيوبيا

الثانوية العامة

ولادة

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