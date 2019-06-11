صور.. روسيا تسقط قضية مخدرات ضد صحفى استقصائى

رويترز

أسقطت الشرطة الروسية اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفى إيفان جولونوف.

وجولونوف (36 عاما) صحفى معروف بكشف الفساد فى دوائر المسؤولين بموسكو واحتجزته الشرطة يوم الخميس واتهمته بالاتجار فى المخدرات وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وقال وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف فى بيان إن القضية ضد جولونوف أسقطت بسبب عدم كفاية الأدلة على ارتكابه مخالفة. وقال إن الإقامة الجبرية سترفع عنه في وقت لاحق اليوم.

وذكر أنه سيتم إيقاف بعض ضباط الشرطة الذين شاركوا في القضية مؤقتا عن العمل لحين التحقيق معهم، مضيفا أنه يعتزم أن يطلب من بوتين إقالة مسؤولين آخرين أعلى رتبة في الشرطة. وقال "أؤمن بأنه ينبغي حماية حقوق كل مواطن بغض النظر عن مهنته".