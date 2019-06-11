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صور.. حملة مكافحة متكاملة للأمراض المتوطنة بقريتى أبرق والخير بالشلاتين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:46 ص
صور.. حملة مكافحة متكاملة للأمراض المتوطنة بقريتى أبرق والخير بالشلاتين جانب من حملة مكافحة الرش
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، حملة مكبرة لمكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة الحشرات بنظام الرش بقريتى أبرق والجاهلية بمدينة الشلاتين

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر وتعليمات وزيرة الصحة والسكان باستمرار أعمال الرش بمدينة الشلاتين لمكافحة الحشرات حفاظا على الصحة العامة وحماية الأهالى من الأمراض، تم توجيه فريق من مكافحة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية بالشلاتين لعمل مكافحة متكاملة بقريتى أبرق والجاهلية "الخير، بالشلاتين"

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى بيان له، أنه تم القيام بأعمال الرش بالضباب والرزاز والترصد الحشرى، وستتوالى الحملات تباعا حفاظاً على الصحة العامة.

 

مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير (1)
مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير

 

مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير (2)
مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير

 

مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير (3)
مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير

 

مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير (4)
مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير

 

مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير (5)
مكافحة الأمراض المتوطنة بقريتى الأبرق والخير 

 


البحرالاحمر

مكافحة الامراض المستوطنة

قريتى ابرق والجاهلية

وكيل صحة البحر الاحمر

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