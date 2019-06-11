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صور.. تحرير 30 مخالفة تموينية وضبط 2 طن دقيق مهربة للسوق السوداء بالأقصر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:58 ص
صور.. تحرير 30 مخالفة تموينية وضبط 2 طن دقيق مهربة للسوق السوداء بالأقصر حملة تموينية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة على مدينة إسنا والنجوع التابعة لها، أسفرت عن تحرير 30 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

 

وقال الدكتور تامر صلاح – فى بيان صحفى – إن الحملات نجحت فى ضبط 2 طن دقيق مخابز مدعم مهربة، حيث تم ضبطها قبل بيعها فى السوق السوداء، وكذلك تصرف فى 36 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو ما يعادل 1800 كيلو دقيق، ومحضر إنتاج خبز نقص وزن، و5 شهادات صحية، و4 إدارة محلات بدون ترخيص، و3 إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، و15 عدم الإعلان عن الأسعار.

 

واشترك فى الحملة كل من مدير الرقابة التموينية عبد الرازق الصافى، ومفتشى الرقابة التموينية، ومدير التجارة الداخلية جبريل بكرى، ومفتشى الإدارة الداخلية ومدير إدارة تموين إسنا عبد الفتاح أحمد ومفتشى الادارة، وجارى مواصلة الحملات لضبط الأسواق والمخابز لخدمة المواطنين بصورة أفضل.

 

وكيل تموين الأقصر يقود حملة بإسنا ويحرر 30 محضر ومخالفة (1)
وكيل تموين الأقصر يقود حملة بإسنا ويحرر 30 محضر ومخالفة 

 

وكيل تموين الأقصر يقود حملة بإسنا ويحرر 30 محضر ومخالفة (2)
وكيل تموين الأقصر يقود حملة بإسنا ويحرر 30 محضر ومخالفة

 

وكيل تموين الأقصر يقود حملة بإسنا ويحرر 30 محضر ومخالفة (3)
وكيل تموين الأقصر يقود حملة بإسنا ويحرر 30 محضر ومخالفة

 


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