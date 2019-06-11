صور.. الكشف على 2429 مواطنا خلال يومين فى قافلة طبية علاجية بالفروسات

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إجراء الكشف على 2429 مواطنا بقافلة علاجية مجانية لقرية الفروسات التابعة لمركز المنزلة، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وضمت القافلة 11 عيادة متخصصة، وتم توفير 130 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 295 تحليلا للمرضى، و147 حالة أشعة تلفزيونية وعادية للمرضى.

وأقيم على هامش أعمال القافلة 32 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 175 مريضا ضمن الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم.

وأضاف مكى أنه قد تم استخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 26 حالة للمستشفيات، لإجراء جراحات مختلفة، لافتا إلى استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



































