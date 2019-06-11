صور.. العاصمة تنتهى من الشكل النهائى لمحيط استاد القاهرة

انتهت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، من تجهيز استاد القاهرة ومحيطه، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر وتنطلق بعد أيام.

ونال الشكل النهائى للاستاد إعجاب الجميع، حيث انتشرت صورا للاستاد ليلا، على مواقع التواصل الاجتماعى أشاد بها الجميع.

وقال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم الانتهاء من الشكل النهائي لمدخل استاد القاهرة البحرى وشارع الاستاد البحرى، والذى تم تنفيذه بمعرفة محافظة القاهرة ومديرية الطرق و النقل ومديرية الإسكان بمحافظ القاهرة، ويربط من شارع الفنجرى إلى شارع يوسف عباس داخل إستاد القاهرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة فى إطار استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة جددت كل الإنارة المحيطة بالاستاد والشوارع المحيطة به، كما أعادت رصفها، كما جددت الحدائق وأنشأت أخرى جديدة وزينتها بالزهور والأشجار، ونشرت المحافظة إنارة على الأشجار لتظهر بشكل جمالى فى الليل.



















