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صور.. السيطرة على حريق محدود بأحد غرف الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:15 م
صور.. السيطرة على حريق محدود بأحد غرف الأطباء بمستشفى أسيوط الجامعى رئيس قسم الحروق خلال فحص المرضى
أسيوط ـ محمود عجمي

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أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، لحين عودة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة من خارج البلاد، عن نجاح قوات الدفاع المدنى بمستشفى أسيوط الجامعى، فى السيطرة على حريق محدود بمفتاح التكييف الموجود بغرفة الأطباء الملحقة بوحدة الحروق، مشيداً بتدخلهم السريع وحسن تصرفهم بنقل المرضى في لحظات بعيداً عن موقع الحريق قبل إخماده تماماً فى دقائق معدودة.
 
رئيس-قسم-الحروق-خلال-فحص-المرضى-1
 
وقال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمفوض بالإشراف على كلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية، نيابةً عن الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، إنه توجه إلى وحدة الحروق بالدور الأرضى فور اللحظات الأولى للحريق المحدود بصحبة الدكتور شحاتة غريب، وقيادات العمل بالمستشفى الجامعي، حيث تم الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من عدم إصابتهم بأي أذى جراء الحريق المحدود، والذي نجم عنه تلفيات طفيفة بغرفة الأطباء فى مرتبتين بالغرفة وجهازين للتكييف فقط .
 
رئيس-قسم-الحروق-خلال-فحص-المرضى1-1
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الحريق نشب اليوم الثلاثاء، فى حوالى الساعة الثانية ظهراً فى مفتاح التكييف بغرفة أطباء وحدة الحروق بالدور الأرضي بالمستشفى الجامعي الرئيسي، ونجح أفراد الدفاع المدني بالمستشفى فى السيطرة عليه، بنقل المرضى وعددهم 12 مريضاً من المحجوزين للعلاج بالوحدة، وإخلاء المكان قبل إخمادهم للحريق في لحظات باستخدام طفايات البودرة دون وقوع خسائر في الأرواح أو تلفيات في الأجهزة والمعدات الطبية بالوحدة، وذلك بعمل مشترك تحت إشراف الدكتور سعد ذكى مدير المستشفى الجامعى الرئيسي ، والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى الجامعى الرئيسي لشئون الاستقبال والطوارئ والدكتور يوسف صالح رئيس قسم التجميل والحروق والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارية.
 
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وأوضح الدكتور يوسف صالح، رئيس قسم التجميل والحروق، أن سرعة نقل المرضى أسهم في إنقاذهم والذين لم يمسهم  حريق اليوم بأى أذى حيث تم نقل حالتين إلى العناية المركزة التابعة لقسم الحروق وذلك لدرجة الحروق التى سبق أصابتهم بها والتى كانت تبلغ 60% وتتراوح ما بين الدرجتين الثانية والثالثة العميقة ، كما تم نقل حالتين لقسم العناية المركزة بقسم الأطفال والذين كانوا خاضعين للعلاج من حروق تتراوح نسبتها بين 30 إلى 40% وهى تعد نسب حروق مرتفعة بالنسبة للأطفال وهو ما يستدعى حاجتهم لأجهزة التنفس الصناعى ، إلى جانب نقل باقى المرضى إلى وحدة  العناية المركزة العامة .
 
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وأضاف رئيس قسم التجميل والحروق، إلى قيامه بفحص المرضى جميعاً للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتوزيع عدداً من الأساتذة والأطباء المختصين بالقسم على وحدات العناية المركزة لمباشرة حالة المرضى ومتابعة علاجهم.
 


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رئيس-قسم-الحروق-خلال-فحص-المرضى-5
 
 

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