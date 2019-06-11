صور.. الرئيس البرازيلى يشهد عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى معركة رياتشيلو

شهد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا، بمناسبة الذكرى الـ54 لمعركة رياتشيلو البحرية، في مقر مشاة البحرية في برازيليا.

وقد حضر الاحتفال عددا من كبار المسئولين، وعلى رأسهم وزير الدفاع والعدل وعدد من الوزراء الأخرين.

وتأتى الاحتفالات فى الوقت الذى تتزايد فيه التظاهرات فى مختلف المدن البرازيلية احتجاجا على السياسات التى تتبناها الحكومة والتى تهدف لخفض ميزانية التعليم.



الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو



الرئيس البرازيلى محاطا بجنود الجيش



الرئيس البرازيلى يتلقى التحية العسكرية



الرئيس البرازيلى يلقى التحية العسكرية



الرئيس البرازيلى يلوح لأحد الحضور



الرئيس البرازيلى



بولسونارو أثناء دخوله لمكان العرض العسكرى



بولسونارو يتوسط كبار المسئولين



بولسونارو يشير بعلامة النصر