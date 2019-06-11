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صور.. الرئيس البرازيلى يشهد عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى معركة رياتشيلو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:41 م
صور.. الرئيس البرازيلى يشهد عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى معركة رياتشيلو الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو

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شهد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، عرضا عسكريا، بمناسبة الذكرى الـ54 لمعركة رياتشيلو البحرية، في مقر مشاة البحرية في برازيليا.

وقد حضر الاحتفال عددا من كبار المسئولين، وعلى رأسهم وزير الدفاع والعدل وعدد من الوزراء الأخرين.

وتأتى الاحتفالات فى الوقت الذى تتزايد فيه التظاهرات فى مختلف المدن البرازيلية احتجاجا على السياسات التى تتبناها الحكومة والتى تهدف لخفض ميزانية التعليم.

الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
الرئيس البرازيلى محاطا بجنود الجيش
الرئيس البرازيلى محاطا بجنود الجيش
الرئيس البرازيلى يتلقى التحية العسكرية
الرئيس البرازيلى يتلقى التحية العسكرية
الرئيس البرازيلى يلقى التحية العسكرية
الرئيس البرازيلى يلقى التحية العسكرية
الرئيس البرازيلى يلوح لأحد الحضور
الرئيس البرازيلى يلوح لأحد الحضور
الرئيس البرازيلى
الرئيس البرازيلى
بولسونارو أثناء دخوله لمكان العرض العسكرى
بولسونارو أثناء دخوله لمكان العرض العسكرى
بولسونارو يتوسط كبار المسئولين
بولسونارو يتوسط كبار المسئولين
بولسونارو يشير بعلامة النصر
بولسونارو يشير بعلامة النصر
بولسونارو
بولسونارو
جانب من العرض العسكرى
جانب من العرض العسكرى
جنود برازيليين أثناء العرض العسكرى
جنود برازيليين أثناء العرض العسكرى
عدد من المسئولين
عدد من المسئولين
وزير العدل البرازيلى
وزير العدل البرازيلى

 


البرازيل

جايير بولسونارو

معركة رياتشيلو البحرية

مظاهرات البرازيل

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