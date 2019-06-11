صور .."اضبط مخالفة" حيوانات نافقة تسبح بترعة الزوايدة بقنا

قنا - وائل محمد

رصدت كاميرا اليوم السابع انتشار القمامة والمخلفات بترعة الزوايدة بنع العمامرة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وعدم تنظيفها بصفة دورية مما تتسبب فى تغطية القمامة والحيوانات النافقة للترعة التى تستخدم فى رى كميات كبيرة من زراعة القصب.



وعبر عدد من المواطنين عن أستيائهم من ترك احد اهم ترع " الرى" التى يستخدمها أغلب سكان النجع فى زراعة مساحات كبيرة من الزراعات، وأن الترعة تحولت إلي مصرف لإلقاء الحيوانات النافقة، وإلقاء القمامة فضلاً انها تستخدم فى الزراعة، ووجود الترعة بتلك الصورة يجعلها مصدراً لجلب الأمراض.





وقال محمود عبد اللطيف من سكان مركز نقادة، إن ترك الترعة بتلك الصورة يعتبر كارثة، ولابد من محاسبة مديرية الرى لعدم قيامها بواجبها لتنظيف الترع باستمرار فى مركز قوص، مؤكدا أن العادات الخاطئة للمواطنين من إلقاء النفايات فيها يعتبر كارثة كبرى، خاصة انها مياه للرى الأراضى الزراعية، وتركها بتلك المشهد يجعل المياه ملوثة وتتسبب فى جلب أمراض الفشل الكلوى.



