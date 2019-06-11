صور.. اختبارات تحريرية لخطباء المكافأة بمديرية أوقاف الأقصر فى إسنا

شهدت مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بدء فعاليات اختبارات خطباء المكافأة داخل مسجد الزاوية البيضاء بحضور 79 خطيبا لتأدية الامتحانات، وذلك تحت إشراف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وبقيادة الشيخ منصور صقر مدير إدارة أوقاف إسنا.

ومن جانبه قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الاختبارات التحريرية تأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف بعمل اختبار لخطباء المكافأة، موضحًا أنه تهدف هذه الاختبارات لتحسين المستوى العلمى والمعرفى لخطباء المكافأة، وجاءت بعد أن تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة أسبوع فى وقت سابق تم تدريس العديد من العلوم الشرعية خلالها.

وحضر فعاليات الاختبارات بمسجد الزاوية البيضاء بإسنا، كل من الشيخ محمد شكرى مفتش عام وزارة الأوقاف، والشيخ عبد الستار إبراهيم رئيس قسم شئون القرآن بأوقاف الأقصر، والشيخ عبد الله عسكر كبير مفتشى أوقاف إسنا، والشيخ أحمد عبد الرحيم رئيس قسم شئون القرآن، والشيخ على شعبان كبير مفتشى إدارة أوقاف إسنا.

وقال الشيخ محمد عبد الفتاح محمد خطيب مكافأة من ضمن الذين شاركوا فى الاختبار التحريرى بإسنا، أن تلك الدورة التى تم تقديمها لهم مؤخرًا ساهمت فى دعمهم بصورة كبيرة، وقد أجنت ثمارها خلال الاختبارات التى وضعتها الوزارة، مؤكدًا على أن كافة خطباء المكافأة يتمنون تحسين مستواهم لتقديم أفضل خدمة للمواطنين فى الخطب واللقاءات والندوات والمحاضرات الدينية بمختلف أنحاء مصر ومساجدها، موضحًا أن الامتحان بدء فى العاشرة صباحًا وإنتهى فى الثانية عشر ونصف ظهرًا وتم تدوين أسماء الحضور والغياب من قيادات إدارة أوقاف إسنا مع توقيع الحضور للاختبارات لضمان تواجدهم بالملفات.