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صحيفة: درجات حرارة تتخطى الـ 53 شرق السعودية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:25 م
صحيفة: درجات حرارة تتخطى الـ 53 شرق السعودية السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تخطت درجة الحرارة العظمى الـ53 درجة تحت الشمس شرق المملكة العربية السعودية، وفى الظل تصل إلى 50 درجة.
 

ونقلت صحيفة الجزيرة السعودية عن خبير الأرصاد السعودى حسن كراني، الذى قال عبر حسابه في «تويتر» السماء ممطرة من منطقة مكة المكرمة، وجنوبًا حتى منطقة جازان، وفرصة أمطار على أجزاء من المنطقة الوسطى ووسط الشمال وشرقه، مشيراً إلى أن تكون الحرارة أعلى عظمى ما بين 47 - 50 في الظل على الشرق، وتتخطى 53 تحت الشمس يليه الوسط والغرب، كما أن هناك نشاطًا ملموسًا خاصة على سواحل الغرب، مطالبًا باجتناب أشعة الشمس.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد السعودية، وحماية البيئة استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، فى حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.


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درجات الحرارة

الشمس

طقس السعودية

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