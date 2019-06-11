"صحة شمال سيناء": قوافل طبية أسبوعيا لحى الكرامة لخدمة المواطنين

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء،توفير خدمات صحية عاجلة لخدمة أهالى حى الكرامة بالعريش.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، خلال زيارته لمنطقة حى الكرامة، أن توفير الخدمة الصحية للمواطن واجب وطنى على كل شبر من سيناء، مشيرا إلى موافقته على توفير خدمة صحية عاجلة للأهالى فى الحى، وزار المبنى المستهدف إقامته وحدة صحية بالحى.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، إنه انطلقت اليوم قافلة طبية بتكليف من مدير مديرية الصحة، قدمت الخدمة الطبية للأهالى فى حى الكرامة، وقامت بتوفير الأدوية اللازمة للمرضى، لافتا إلى أن توجيهات مدير الصحة بشمال سيناء هى استمرار القوافل الطبية لحى الكرامة بالعريش أسبوعيا، لحين الانتهاء من إجراءات تشغيل المركز الصحى للحى.