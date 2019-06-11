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صحة شمال سيناء : إطلاق سلسلة ندوات للتوعية بخطورة الإدمان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص
صحة شمال سيناء : إطلاق سلسلة ندوات للتوعية بخطورة الإدمان التدخين - ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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تستعد مديرية الصحة بشمال سيناء لإطلاق برنامج الندوات التوعوية والثقافية للشباب من اعمار مختلفة ، لمواجهة التدخين والمخدرات والسلوكيات الصحية الخاطئة.

وقال فتحى عثمان، مسؤل التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بشمال سيناء لـ" اليوم السابع"، ان هذه الندوات تستهدف فئة الأطفال و المراهقين والشباب من سن 10 حتى 20 سنة.

 

اضاف انه يجرى التنسيق مع مراكز الشباب لعقد الندوات التثقيفية بها فى مناطق العريش وبئر العبد والحسنة، ابتداء من اول يوليو القادم .

ويشارك فى التوعية للشباب فريق متخصص يضم  الدكتور حاسم حمدي فخر الدين ، مدير التثقيف، والدكتور حمدى عبد الله مدير الامراض المعدية، ومحمد صلاح فرج مراقب عام الثقافة، تحت اشراف الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء .

 


شمال سيناء

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