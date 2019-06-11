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"صحة جنوب سيناء": قافلة طبية بوادى مكتب والندية بمدينة أبورديس اليوم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:23 ص
"صحة جنوب سيناء": قافلة طبية بوادى مكتب والندية بمدينة أبورديس اليوم قافله طبيه - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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أعلن الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، انطلاق قافلة طبية إلى وادى مكتب ووادى الندية بمدينة أبورديس، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، وذلك فى إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق أكثر احتياجا.

وأضاف وكيل الصحة بجنوب سيناء فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية وهى باطنة، وأطفال وجراحة، وجلدية، وأسنان، ونساء، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف الدوية بالمجان، وتأتى القافلة برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.


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