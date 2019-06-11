شقيقين يتخلصان من شقيقهما الأصغر بسبب المخدرات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط مباحث مركز ابوصوير، فى كشف النقاب عن مقتل عامل، وصل إلى مستشفى الإسماعيلية العام جثة هامدة وبها إصابات مختلفة.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الإسماعيلية العام للعميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، بوصول " محمد. ج. ع " 35 عامًا جثة هامدة، وبه عدة إصابات بأماكن متفرقة من الجسد، ومقيم قرية الواصفية دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد وليد العطار رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية والرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، ومعاونيه النقباء أحمد عبد الغنى، وأحمد جمال، وسيد عبد العال، وأحمد الصاوى، معاونى مباحث المركز.

ووجه فريق البحث بسرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة العامة.

وانتقل فريق البحث إلى المستشفى وبمناظرة جثمان القتيل تبين وجود سحجات متفرقة بالجسد، وسحجه دائرية حول الرقبة وآثار حز فى العنق.

ودلت تحريات فريق البحث أن هناك خلافات سابقة بين القتيل وأشقائه.

وبسؤال والدة المجنى عليه "فريال. م. ع "، 60 عامًا"، ربه منزل، مقيمة بذات العنوان، قررت أنه صباح يوم الجريمة فوجئت بنجلها بصالة المنزل جثه هامدة وتم نقله إلى المستشفى العام بمعاونه شقيقه.

وأضافت والدته أنه من متعاطى المواد المخدرة ولا تتهم أو تشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، وتبين لفريق البحث عدم صحة أقوال والدة المجنى عليه.

وأكدت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقى المجنى عليه كلا من " عبدالحميد. ج. ع " 38 عامًا حاصل علي دبلوم زراعه، و" محمود. ج. ع " 36 عامًا فنى كهربائى مقيمين بذات العنوان.

وتمكن فريق البحث من القبض عليهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة، وذلك بسبب خلافات مع شقيقهم القتيل لتعاطيه الدائم للمواد المخدرة، وأنه طلب مبلغ مالى من والدته لشرائها وعند رفضها تعدى عليها، بالضرب والسب.

وأضافا المتهمين فى اعترافاتهما إلى حدوث مشاجرة بينهم تعدا خلالها الأشقاء على شقيقهما محدثتين تلك الإصابات التى أودت بحياته.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.