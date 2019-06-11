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شعبة الاقتصاد الرقمي: 900 مليون جنيه تمويل من 3 بنوك لمبادرة "توطين"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:52 م
شعبة الاقتصاد الرقمي: 900 مليون جنيه تمويل من 3 بنوك لمبادرة "توطين" مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي
كتبت هبة السيد

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قدر المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن ثلاث بنوك وافقت على تمويل مبادرة "توطين" التي تتبناها الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تقدر ب 900 مليون جنيه.
 
وأضاف خلال جلسة التحول الرقمي لمنظومة التجارة خلال مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي  Tech Invest3 أن هذه المبادرة  تستهدف في مرحلتها الأولى 20 ألف تاجر من إجمالي 400 ألف تاجر يتم ميكنة اعمالهم، مشيرا إلى أن منظومة التجارة الإلكترونية باتت تهدد التجارة التقليدية إذا لم يقم التاجر بتغيير طريقة عمله والثقافة التي يتبناها من خلال منطومة التجارة الجديدة خاصة وأن الدولة المصرية تضم 4.5 مليون منشأة. 
 
وأكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البنية التشريعية هي المفتاح الرئيسي لعمليات التحول الرقمي والشمول المالي، كما أن الحكومة خلال العامين الماضبين اطلقت عدة قوانين في هذا الصدد ابرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالاضافة للسعي قدما نحو اطلاق قانون حماية البيانات الشخصية، مضيفا أن المنظومة التشريعية تمثل الحماية الكاملة للتحول الرقمي في مصر.
 
وأكد المهندس ياسر حلمي مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالصندوق الإجتماعي، أن الشهر المقبل سيشهد إطلاق منصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  لتوفير بنية تكنولوجية مؤمنة تيتفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأشار شريف حلمي المسؤول بـ"بنك مصر"، أن نظرة البنوك العاملة في السوق المصرية قد تغيرت في المشروعات التي تتطلب تمويلا خاصة وأن كل بنك اصبح لدية سياسة ائتمانية في تمويل الشركات سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة، مؤكدا أنه بحلول يناير 2020 فإن نسبة تمويل المحافظ البنكية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لن تقل عن 20% .
 
 

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