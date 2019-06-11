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شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا محمد صلاح
كتب أحمد عصام

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انضم محمد صلاح إلى قائمة أساطير الكرة الذين نجحوا فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا عقب قيادة ليفربول لتحقيق البطولة على حساب توتنهام.

ونجح الفرعون فى التفوق على عظماء قدموا مسيرة كبيرة لكنهم لم ينجحوا فى التتويج باللقب الأهم على مستوى الأندية فى العالم..

ونستعرض فى المقطع التالى10 أساطير لم تتذوق طعم الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا..

بوفون

يوفنتوس - باريس سان جيرمان

تورام

موناكو - بارما - يوفنتوس - برشلونة

لوران بلان

برشلونة - إنتر ميلان - مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

فابيو كانافارو

بارما - إنتر ميلان - يوفنتوس - ريال مدريد

زامبروتا

يوفنتوس - برشلونة - ميلان

ماتيوس

إنتر ميلان - بايرن ميونخ

مايكل بالاك

باير ليفر كوزن - بايرن ميونخ - تشيلسى

باتريك فييرا

ميلان - آرسنال - يوفنتوس - إنترميلان - مانشستر سيتى

بافيل نيدفيد

لاتسيو - يوفنتوس

زلاتان ابراهيموفيتش

انتر ميلان - برشلونة - ميلان - يوفنتوس - باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد

رونالدو البرازيلي

 


برشلونة

ريال مدريد

انتر ميلان – ميلان

اليوم السابع بلس

دورى أبطال أوروبا

ابراهيموفيتش

رونالدو

نيدفيد

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