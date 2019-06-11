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شاهد.. طفل إماراتى يطيل شعره دعماً لمرضى السرطان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:54 م
شاهد.. طفل إماراتى يطيل شعره دعماً لمرضى السرطان عمر الحجاج
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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عمر الحجاج طفل إماراتى يطيل شعره دعماً لمرضى السرطان، تحدث لأول مرة إلى صحيفة "البيان" الإماراتية، وقال أنه اعتاد على أن يطيل شعره ويتبرع به لصالح المرضى، منذ أن كان عمره 3 سنوات.

 

وتعود قصة عمر إلى أشهر، حيث ذات يوم دخلت مديرة مدرسة في دبي أحد الفصول، ولفت انتباهها طالب اسمه عمر وقد أطال شعره بشكل مبالغ فيه، فسألت المعلمة كيف تسمح له بالحضور بهذا المظهر المخالف لنظام المدرسة، ثم وجهت كلامها لعمر وطلبت منه ألا يحضر غدا إلا بعد قص شعره.

وقال الطفل إنه لن يستطيع قصه إلا بعد أن يزيد طوله 2 سم، حتى يصل إلى الطول المطلوب الذي يحتاجونه، فسألته من هم؟ ولماذا ينتظر أن يزيد طوله 2سم؟ فقال لها: هذا الطول الذي يتم التبرع به للأطفال مرضى السرطان، وللمرة الثالثة في حياتي أطيل شعري وأتبرع لهم.

 

وصلت قصة الطفل عمر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فطلب استقباله استقبال الأبطال.

 

 


عمر الحجاج

الامارات

ابو ظبى

مرضى السرطان

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