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سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:52 ص
سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين بقصد الاتجار فى الإسماعيلية حبس
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 4 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والهيروين والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط  كلا من المتهم "محمد.م.ع" 28 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن حوالى 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "الحسين.ع.ى"33 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام وسلاح ابيض"مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "هشام.ص.ع"37 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 10 جرامات ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "نبيل .م.م"61 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته 90 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


امن الاسماعيلية

مخدرات

مخدر البانجو

اللواء محمود هندى

حوادث الاسماعيليه

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