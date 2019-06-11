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سقوط عصابة سرقة المساكن بالمحلة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:08 م
سقوط عصابة سرقة المساكن بالمحلة القبض على متهمين - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين وربة منزل، تخصصوا فى سرقة المساكن، وبحوزتهم بندقية خرطوش وطلقتين، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات.

كانت معلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قد أكدت قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية"، وربة منزل مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش وسيارة ملاكى، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقات بدائرة قسمى أول وثان طنطا، وأرشدوا عن المسروقات لدى عاطل وصاحب محل مصوغات وربة منزل، مقيمين بذات القرية "سيئ النية" (كمية من المشغولات الذهبية- شاشة تليفزيون- جهاز لاب توب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهمين.

كما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه خلال حملة أمنية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى ومعاونه النقيب أحمد الكفراوى من ضبط "ص آ ع" 31 سنة عاطل ومقيم بالعجيزى أول طنطا، وبحوزتة 99 لفافة هيروين كبيرة الحجم ، مبلغ مالى.

تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، تم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.


الغربية

قسم اول طنطا

هيروين

عصابة سرقة المساكن بالغربية

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