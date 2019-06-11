سقوط خفير خصوصى بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الاسماعيلية من القبض على خفير خصوصى وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" وطلقة من ذات العيار فى دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "صلاح.ال.ع" 61 عام خفير خصوصى مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد روسى " وطلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.