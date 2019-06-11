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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة السعودية تستقر مقابل الجنيه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:25 م
سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 11-6-2019 والعملة السعودية تستقر مقابل الجنيه الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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سجل سعر الريال السعودى، استقرارا أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-6-2019، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.44 جنيه للشراء، و 4.47 جنيه للبيع، بينما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.45 جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.44جنيه للشراء

4.48جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.38جنيه للشراء

4.51جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.41جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.42جنيه للشراء

4.47جنيه للبيع

 

 

 

 

 


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