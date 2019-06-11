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زراعة دمياط: توريد 22 ألفا و932 طن قمح لمطاحن المحافظة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:24 م
زراعة دمياط: توريد 22 ألفا و932 طن قمح لمطاحن المحافظة توريد القمح بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، توريد 22 ألفا و932 طنا و234 كيلو من محصول القمح هذا العام، مؤكدا أن حالة التوريد منتظمة بجميع المطاحن.

من ناحية أخرى، استقبل وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أيمن حمودة، مدير الإدارة العامة للمكافحة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد مرتضى رئيس فرع معهد بحوث وقاية النبات بالدقهلية والمهندس أكمل عفيفي، الإدارة العامة للمكافحة وذلك في إطار متابعة  أعمال المكافحة لآفات المحاصيل الصيفية وخاصة محصول القطن، وقد تم الاطمئنان على آلات الرش الأرضية والظهرية، والتأكد من جاهزيتها لموسم المكافحة الخاص بالقطن، وتم التوصية باتباع أهم التوصيات الفنية المعتمدة للإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل الزراعية.


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