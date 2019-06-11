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رسميا.. شعبة الاقتصاد الرقمي تطلق مبادرة "تمكين" لميكنة 400 ألف تاجر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:15 م
رسميا.. شعبة الاقتصاد الرقمي تطلق مبادرة "تمكين" لميكنة 400 ألف تاجر المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي
كتبت هبة السيد

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أطلق المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، خلال فعاليات مؤتمر الشعبة اليوم الثلاثاء، مبادرة "توطين" الهادفة لميكنة 400 ألف تاجر في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل ميسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية.
 
وقال على هامش المؤتمر إن الشعبة تحرص على تنظيم هذا الحدث السنوي، وذلك لما له من أهمية كبرى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وللشركات الأعضاء في الشعبة على وجه الخصوص. 
 
وقال إن هذا الحدث يناقش مجموعة من القضايا المهمة والتي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن ومنها التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركي والإعلام الرقمي والصحة الرقمية. 
 
 

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