سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس مولدوفا: زعيم الحزب الديمقراطى وحاشيته يعرضون مليون دولار مقابل اغتيالى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:23 ص
رئيس مولدوفا: زعيم الحزب الديمقراطى وحاشيته يعرضون مليون دولار مقابل اغتيالى إيجور دودون رئيس مولدوفا
كتب محمد جمال ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس مولدوفا إيجور دودون أن هناك مخططا لاغتياله، واتهم أحد أبرز منافسيه السياسيين بالوقوف وراء هذا المخطط ،وقال دودون في تصريح لقناة "تي في 8" المحلية، أمس الإثنين: "حسب معلوماتى، يعرضون مليون دولار مقابل تصفيتى"، مضيفا أنه "فى حال حدث أى شيء"، سيكون زعيم الحزب الديمقراطي المولدوفي فلاديمير بلاخوتنيوك و"حاشيته" مسؤولين عن ذلك.

 

وأضاف حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم، أنه لا يثق بهيئة الحراسة الحكومية، لأنها "تخضع لأمرة بلاخوتنيوك"، حسب قوله.

 

ويأتى ذلك على خلفية أزمة سياسية فى مولدوفا، حيث اتفق الحزب الاشتراكى المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، والذى ينتمى إليه دودون، مع تحالف "أكوم" ("الآن") المؤيد للتكامل مع الاتحاد الأوروبى على تشكيل حكومة ائتلافية، والوقوف معا ضد الحزب الديمقراطى بقيادة بلاخوتنيوك الذى كان يسيطر على البرلمان والحكومة قبل الانتخابات الأخيرة.

 

وانتخبت زعيمة الحزب الاشتراكى زينايدا غريتشانى رئيسة للبرلمان والقيادية فى تحالف "أكوم" مايا ساندو رئيسة للحكومة، لكن الحزب الديمقراطى تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية، التى أصدرت قرارا ببطلان تشكيل الائتلاف والحكومة وسمح للقائم بأعمال رئيس الحكومة بافيل فيليب بحل البرلمان.

 

واعتبر الرئيس دودون هذه الخطوة محاولة للاستيلاء على السلطة فى البلاد، فيما أعلنت روسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول أخرى وبعض المنظمات الدولية عن تأييدها للحكومة الجديدة برئاسة ساندو والتى اتفقت القوى السياسية على تشكيلها.

 

ويأتى ذلك على خلفية أزمة سياسية فى مولدوفا، حيث اتفق الحزب الاشتراكى المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا، والذى ينتمى إليه دودون، مع تحالف "أكوم" ("الآن") المؤيد للتكامل مع الاتحاد الأوروبى على تشكيل حكومة ائتلافية، والوقوف معا ضد الحزب الديمقراطى بقيادة بلاخوتنيوك الذى كان يسيطر على البرلمان والحكومة قبل الانتخابات الأخيرة.

 

وانتخبت زعيمة الحزب الاشتراكى زينايدا غريتشانى رئيسة للبرلمان والقيادية فى تحالف "أكوم" مايا ساندو رئيسة للحكومة، لكن الحزب الديمقراطى تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية، التى أصدرت قرارا ببطلان تشكيل الائتلاف والحكومة وسمح للقائم بأعمال رئيس الحكومة بافيل فيليب بحل البرلمان.

 

واعتبر الرئيس دودون هذه الخطوة محاولة للاستيلاء على السلطة فى البلاد، فيما أعلنت روسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول أخرى وبعض المنظمات الدولية عن تأييدها للحكومة الجديدة برئاسة ساندو والتى اتفقت القوى السياسية على تشكيلها.


مولدوفا

اغتيال

مليون دولار

تصفية

الحزب الديمقراطى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة الأمن والتعاون الأوروبى: نتابع الأزمة السياسية فى مولدوفا بقلق بالغ

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:27 م

روسيا ترحب بتشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة فى مولدوفا

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:42 ص

رئيسة وزراء مولدوفا: تم انتخاب البرلمان والحكومة شرعيا ولن نمتثل لقرارات المحكمة الدستورية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:00 م

أزمة سياسية فى مولدوفا.. المحكمة الدستورية تعزل رئيس البلاد.. الحاكم المؤقت يحل البرلمان المولدوفى ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.. الرئيس المعزول يهدد بحشد المتظاهرين بالشارع.. والاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 م

محكمة فى مولدوفا تعفى الرئيس من منصبه وتعين رئيسا مؤقتا

الأحد، 09 يونيو 2019 10:18 ص

أزمة سياسية فى مولدوفا والاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء - اعرف التفاصيل

الأحد، 09 يونيو 2019 02:06 ص

رئيس مولدوفا: الشراكة مع روسيا مهمة ونسعى لاستعادتها

السبت، 06 أبريل 2019 04:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة