رئيس جامعة بنى سويف: لا مكان للمقصرين والمهملين بالجامعة

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أنه يواجه بشكل صارم أى خروج عن القواعد المنظمة للعمل بالجامعة وخاصة تلك المعمول بها فى امتحانات نهاية العام، قائلا: "لا مكان للمقصرين والمهملين وسيتم إحالة أى موظف يتقاعس عن أداء عمله للتحقيق".

وشدد منصور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على التطبيق الصارم لإجراءات قانون تنظيم الجامعات بامتحانات الجامعة حتى انتهائها، مطالب الجميع بالالتزام الكامل بما يقره مجلس الجامعة من قواعد تنظيمية سواء بالامتحانات أو غيرها.

كان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أحال بعض المراقبين والمشرفين بامتحانات كلية الآداب للتحقيق على خلفية الإهمال والتقصير بالعمل.