رئيس الوزراء يتابع اليوم ستاد تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماع بشأن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بحضور عدد من الجهات المعنية .

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع محافظ الجيزة، لمتابعة المشروعات التى تتم بالمحافظة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد فى زيارة ليلية مساء أمس الأثنين ستاد القاهرة بهدف الوقوف على كافة التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفل افتتاح البطولة الأفريقية الأبرز، والمباراة الإفتتاحية، التي ستجمع منتخبنا الوطني بنظيره الزيمبابوي، مساء يوم 21 يونيو، كما يشهد اجراء مباريات المنتخب الوطني، حيث قام رئيس الوزراء بجولة في مختلف أنحاء الإستاد، وتفقد أيضاً حالة الطرق المؤدية إليه، والتى تم الانتهاء من تطويرها.